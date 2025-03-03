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Фитнес-тренеры рассказали, какие упражнения помогут сохранить молодость

Pravda.Ru: растяжка поможет сохранить молодость и здоровье тела
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное выполнение динамической растяжки поможет продлить жизнь, а также сохранить молодость и здоровье тела. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на фитнес-тренеров.

Для ее выполнения эксперты советуют встать в положение высокой планки, сделать шаг вперед ногой и сделать глубокий выпад так, чтобы переднее колено находилось на одной линии с лодыжкой. После этого нужно поднять одну руку, повернуть туловище в противоположную сторону и вытянуть руку к потолку. Далее нужно положить руку на внутреннюю сторону передней стопы.

«Вытяните переднюю ногу. Слегка перенесите вес назад, чтобы растянуть подколенное сухожилие. Удерживайте положение в течение 10 секунд, а затем вернитесь в положение выпада. Перейдите на другую сторону. Сделайте шаг правой ногой назад в положение планки и повторите то же самое в левую сторону», — добавили в сообщении.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин до этого назвал два упражнения, выполнение которых может помочь снизить давление. Он отметил, что можно применять упражнения на растяжку, которые хорошо снижают артериальное давление, но выполнять их стоит на регулярной основе.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, нужно ли делать растяжку после силовых тренировок.

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