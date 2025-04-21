Подросток избил мужчину в автобусе после замечания в свой адрес

В Хабаровске подросток ударил мужчину после замечания об оплате проезда

В Хабаровске конфликт несовершеннолетнего с мужчиной в автобусе закончился разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 21 апреля в автобусе №34. Telegram-канал «Хабарейро | Хабаровск новости» опубликовал видео, сделанное очевидцем. На кадрах видно, как подросток внезапно нападает на одного из пассажиров: сначала мужчине достается кулаками, затем юноша повисает на поручнях и с размаху бьет оппонента ногами в живот.

По словам свидетелей, подросток агрессировал с момента, как зашел в салон. Он якобы не заплатил за проезд, а когда мужчина сделал ему по этому поводу замечание, обрушился на него с гневом. После этого очевидцы задержали нарушителя и заставили его дождаться приезда полицейских.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что устанавливают обстоятельства случившегося. В Следственном комитете отметили, что инициировали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство» УК РФ.

Ранее в Петербурге на видео попало, как пассажиры устроили драку на полу в автобусе.