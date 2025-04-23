Россиян с просроченным паспортом предупредили о проблемах

Просроченный во время пребывания за рубежом внутренний паспорт РФ грозит россиянам штрафом. Об этом РИА Новости напомнила адвокат Екатерина Духина.

В том случае, если россияне не успели обновить свой паспорт, находясь за границей, на них будет наложен штраф, для оплаты которого выделяется два месяца. В том случае, если этот срок истечет, штраф будет увеличен вдвое либо будут назначены исправительные работы сроком до 50 часов.

Наличие недействительного российского паспорта, как отмечает Духина, не позволит получить или обновить заграничный паспорт. При этом загранпаспорт, у которого истек срок действия, можно обновить и за границей в российских консульских учреждениях — но только если будет действителен внутренний паспорт. В противном случае потребуется проходить длительный (не менее трех месяцев) процесс установления гражданства и восстановления внутреннего паспорта — с уплатой штрафа.

Напомним, в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России напомнили, что при выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности.

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