Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян с просроченным паспортом предупредили о проблемах

Адвокат Духова: просроченный за рубежом паспорт РФ грозит россиянам штрафом
close
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Просроченный во время пребывания за рубежом внутренний паспорт РФ грозит россиянам штрафом. Об этом РИА Новости напомнила адвокат Екатерина Духина.

В том случае, если россияне не успели обновить свой паспорт, находясь за границей, на них будет наложен штраф, для оплаты которого выделяется два месяца. В том случае, если этот срок истечет, штраф будет увеличен вдвое либо будут назначены исправительные работы сроком до 50 часов.

Наличие недействительного российского паспорта, как отмечает Духина, не позволит получить или обновить заграничный паспорт. При этом загранпаспорт, у которого истек срок действия, можно обновить и за границей в российских консульских учреждениях — но только если будет действителен внутренний паспорт. В противном случае потребуется проходить длительный (не менее трех месяцев) процесс установления гражданства и восстановления внутреннего паспорта — с уплатой штрафа.

Напомним, в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России напомнили, что при выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности.

Ранее Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами