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В Саратовской области в ДТП с шестью автомобилями один человек пострадал, один не выжил

В Саратовской области столкнулись шесть машин
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Инцидент произошел на трассе СаратовХвалынск. Всего на автодороге столкнулись три легковых машины и три грузовых, подробности не уточняются.

В ДТП пострадал человек, находившийся в салоне одного из грузовых автомобилей. Еще одного, из легковой машины, спасти не удалось.

«На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, инцидент произошел у села Сосновая Маза.

До этого в Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси. Авария серьезно повлияла на ситуацию на дорогах. Движение в районе аварии было затруднено на 1,5 километра.

Ранее серьезная авария парализовала движение на трассе М-11.

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