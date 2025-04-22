Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП парализовало движение транспорта в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение на Кутузовском проспекте
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте в районе дома 57 в средней полосе произошло ДТП с участием двух автомобилей такси. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших. Движение транспорта в районе аварии затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на Даниловской набережной в районе дома номер шесть столкнулись мотоцикл и автомобиль. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Движение в районе аварии затруднено на 400 метров. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда.

Ранее серьезная авария парализовала движение на трассе М-11.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами