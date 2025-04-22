Массовое ДТП парализовало движение транспорта в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте в районе дома 57 в средней полосе произошло ДТП с участием двух автомобилей такси. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших. Движение транспорта в районе аварии затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на Даниловской набережной в районе дома номер шесть столкнулись мотоцикл и автомобиль. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Движение в районе аварии затруднено на 400 метров. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда.

Ранее серьезная авария парализовала движение на трассе М-11.