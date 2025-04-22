Серьезная авария парализовала движение на трассе М-11

В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

«Два грузовика и легковушка столкнулись и загорелись на трассе М-11 в Тверской области при движении в сторону Москвы, пострадали два человека», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. Кроме того, после столкновения автомобили воспламенились.

Telegram-канал Shot утверждает, что движение на трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано. На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время на 208 километре дороги М-10 можно объехать аварию.

До этого сообщалось, что в Москве на Даниловской набережной столкнулись мотоцикл и автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Движение в районе ДТП затруднено на 400 метров. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда.

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