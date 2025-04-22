Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серьезная авария парализовала движение на трассе М-11

Трасса М-11 заблокирована из-за массового ДТП с фурами

В Тверской области на трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

«Два грузовика и легковушка столкнулись и загорелись на трассе М-11 в Тверской области при движении в сторону Москвы, пострадали два человека», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. Кроме того, после столкновения автомобили воспламенились.

Telegram-канал Shot утверждает, что движение на трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано. На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время на 208 километре дороги М-10 можно объехать аварию.

До этого сообщалось, что в Москве на Даниловской набережной столкнулись мотоцикл и автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Движение в районе ДТП затруднено на 400 метров. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда.

Ранее большая пивная лужа появилась на КАД после ДТП с фурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами