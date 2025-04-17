Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Развеян миф о правиле «десяти тысяч шагов»

WelnessPulse: 10 тысяч шагов в день не всегда помогают похудеть
close
Depositphotos

Десять тысяч шагов в день не всегда помогают бороться с лишним весом, но ходьба в быстром темпе может ускорить процесс похудения. Об этом изданию WelnessPulse рассказал американский терапевт Майкл Чичак.

Врач объяснил, что десять тысяч шагов в день считаются «золотым стандартом» физической активности. Однако в действительности такое число не универсально.

Эксперт сослался на эксперимент 2021 года, в рамках которого пожилые люди с высоким индексом массы тела совершали групповые прогулки. Результаты показали, что семь тысяч шагов ежедневно в течение 12 недель помогли добровольцам значительно снизить вес, сократить процент жира в организме и уменьшить объемы талии.

Другое исследование, проведенное учеными из Китайского университета культуры, показало, что даже 12 тысяч шагов в день не улучшили состав тела студентов с ожирением. Однако, когда в программу включили быструю ходьбу как тренировки средней интенсивности, вес участников начал снижаться.

По словам доктора Чичака, что интенсивность ежедневной ходьбы так же важна для здоровья, как и количество пройденных шагов. Врач добавил, что сами по себе ходьба не приведет к значительному снижению веса, но она помогает эффективно худеть в сочетании со сбалансированным питанием, тренировками и хорошим сном.

Ранее врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут грозить домоседам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами