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Жительница села Казачья Локня рассказала, кого искали бойцы ВСУ в Курской области

Жительница Казачьей Локни: ВСУ искали в Курской области бойцов «Ахмата»
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ искали в регионе бойцов спецназа «Ахмат».

По словам женщины, местные жители интересовались у украинских солдат, сколько их зашло в российский регион. Они рассказали, что в первые сутки в Курскую область зашло 50 тысяч бойцов.

«Они искали в основном «Ахмат». Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов «Ахмата», — поделилась женщина.

До этого Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны» опубликовал кадры, которые сняли в курской Судже за день до того, как город освободили от Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство собирает данные о преступлениях украинских войск в Курской области во время оккупации приграничных территорий.

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи.

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