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В Дагестане мужчина сбил полицейского и открыл по нему огонь

В Дербенте водитель совершил наезд на полицейского и открыл по нему огонь
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Shutterstock

В Дербенте мужчина совершил наезд на сотрудника полиции, после чего открыл по нему огонь. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по Дагестану.

«В районе улицы Махачкалинской г. Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в ответ полицейские применили табельное оружие. Пострадавшего полицейского доставили в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего была организована проверка. В ходе работы будут установлены все обстоятельства произошедшего.

17 апреля в Иркутской области попытка местного жителя уйти от Госавтоинспекции закончилась стрельбой. Инцидент произошел в Тайшете. Во время патрулирования правоохранители заметили машину марки Lada. Увидев полицейских, водитель сначала сбавил скорость, но после этого резко рванул вперед и пытался скрыться.

Ранее глава поселка открыл огонь по полицейским после стрельбы по дому бойфренда дочери.

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