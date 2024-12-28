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Глава поселка открыл огонь по полицейским после стрельбы по дому бойфренда дочери

Mash: пьяный глава поселка Куминский в ХМАО стрелял по полицейским
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Администрация городского поселения Куминский

Глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов открыл огонь по полицейским после того, как стрелял по дому, где, как он полагал, находились его 12-летняя дочь и ее 15-летний парень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Перед задержанием ворошиловский стрелок из ХМАО открыл огонь по полицейским. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после стрельбы по дому 15-летнего школьника, которого там в итоге не оказалось, Грубцов пошел бродить по поселку с нарезным карабином «Тигр» калибра 7,62. Его попытался успокоить участковый, но пьяный чиновник открыл огонь. Затем Грубцов спрятался в доме знакомого, откуда начал стрелять по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. В итоге мужчина был задержан, его ждет суд.

Перед этим стало известно, что Куминский устроил стрельбу по дому бойфренда своей дочери. По данным журналистов, мужчина несколько месяцев убеждал дочь расстаться с бойфрендом после того, как одноклассники «слили» в сеть их непристойное домашнее видео. Утверждается, что Грубцов также написал заявление в полицию, однако результатов это не принесло.

Ранее бойца ММА приговорили к 3,5 года колонии за устроенную стрельбу в Москве.

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