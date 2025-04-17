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Полицейские открыли стрельбу по машине пьяного лихача и попали на видео

В Тайшете полицейские открыли стрельбу по машине пьяного водителя

В Иркутской области попытка местного жителя уйти от Госавтоинспекции закончилась стрельбой. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Тайшете. Во время патрулирования правоохранители заметили машину марки Lada. Увидев полицейских, водитель сначала сбавил скорость, но после этого резко рванул вперед и пытался скрыться.

Сначала мужчину призывали остановиться через громкоговоритель, но он проигнорировал требования, поэтому сотрудники МВД применили оружие.

«Один из них сделал предупредительный выстрел вверх и несколько прицельных по колесам автомобиля. Не справившись с управлением, нарушитель съехал в кювет», – сообщается в публикации.

Когда правоохранители подошли к машине, водитель заблокировал двери и не хотел выходить, поэтому полицейские выбили стекло.

Во время освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составили несколько протоколов.

Ранее во Владимирской области пьяный мужчина обстрелял из ружья прохожего.

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