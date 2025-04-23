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В Москве мужчина ранил ребенка, стреляя в собаку

В Москве задержали мужчину, ранившего девочку из травматического пистолета
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Global Look Press

В Москве задержали мужчину, который ранил девочку, стреляя в собаку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Девочка 2013 года рождения гуляла со своей мамой и собакой на улице Ереванская. В какой-то момент собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что в настоящее время ребенок находится в больнице. Стрелявшего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего организована проверка, отметили в ведомстве.

В марте в Краснодаре неадекватная женщина устроила стрельбу с балкона по людям. По словам участницы событий, ЧП произошло, когда она гуляла с ребенком и собакой. Внезапно на мать с дочерью ополчилась жительница пятиэтажки, которой не понравилось присутствие таксы на детской площадке.

Ранее в Хакасии полицейскому пришлось стрелять, чтобы спасти ребенка, искусанного собакой.

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