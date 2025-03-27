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В Хакасии полицейскому пришлось стрелять, чтобы спасти ребенка, искусанного собакой

В Хакасии цепной пес напал на школьника, мальчика спас полицейский
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Depositphotos

В Черногорске на 11-летнего мальчика набросился пес, сорвавшийся с цепи, животное смог остановить сотрудник полиции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 25 марта в Черногорске, на школьника напала собака, сорвавшаяся с цепи. Пес искусал мальчика, на помощь ему бросился хозяин животного, но тоже пострадал от укусов. Ребенок сумел забежать во двор своего дома и закрыть калитку.

Прибывший на место майор полиции Денис Ходорев увидел агрессивную собаку, которая бегала вокруг машины подоспевшей бригады скорой медицинской помощи, не давая фельдшерам возможности выйти из транспортного средства для оказания необходимой помощи мальчику. Когда мужчина вышел из машины, пес набросился на него. Страж порядка был вынужден применить табельное оружие. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, хозяин собаки от госпитализации отказался.

Ранее бродячие собаки растерзали пенсионерку на дагестанском кладбище.

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