Россиянка открыла стрельбу с балкона, чтобы прогнать со двора женщину с собакой и ребенком

В Краснодаре женщина обстреляла из пневматики гулявших в ее дворе мать и дочь

В Краснодаре неадекватная женщина устроила стрельбу с балкона по людям. Об этом непосредственная участница событий рассказала Telegram-каналу «Краснодар Телетайп».

По словам читательницы, ЧП произошло 13 марта во дворе дома по улице Айвазовского, когда она гуляла там с ребенком и собакой. Внезапно на мать с дочерью ополчилась жительница пятиэтажки, которой не понравилось присутствие таксы на детской площадке.

«Женщина с балкона начала кричать: «валите на свою площадку», «уберите собаку», хотя мы были одни и никого не трогали. Затем она достала воздушку и стала стрелять по собаке и по нам с дочкой. Слава богу, никто не пострадал», — рассказала местная жительница.

В полиции инцидент со стрельбой пока не комментировали.

До этого пьяный петербуржец забросал петардами машины и устроил стрельбу по окнам соседей из ракетницы. Подозреваемого в хулиганстве отпустили под подписку о невыезде. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью.

Ранее жительница Красноярского края устроила стрельбу около больницы.