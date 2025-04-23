Продюсер шоу, выпустившего интервью с Зеленским, покинул проект после критики Трампа

Исполнительный продюсер шоу «60 минут» Билл Оуэнс покинул проект после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на письмо продюсера.

«Давний исполнительный продюсер «60 минут» покидает программу — в понедельник он написал сотрудникам письмо, что он больше не может объективно руководить воскресным вечерним шоу из-за роста угроз и многомиллионного иска президента Трампа», — говорится в материале.

По словам Оуэнса, последние месяцы показали, что ему не позволят вести шоу так, как он им всегда руководил.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал интервью шоу «60 минут». В нем он заявил, что Трамп должен быть на стороне Киева, а также выступил против переговоров с Россией.

В этот же день Трамп призвал лишить лицензии американское шоу. Глава Белого дома назвал программу «бесчеловечной политической организацией». Что вывело Трампа из себя и о чем еще говорил Зеленский — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден внезапно выступил с жесткой критикой администрации Трампа.