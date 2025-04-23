Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер шоу, выпустившего интервью с Зеленским, покинул проект после критики Трампа

The Hill: продюсер шоу «60 минут» Оуэнс покинул проект после критики Трампа
close
Win McNamee/Reuters

Исполнительный продюсер шоу «60 минут» Билл Оуэнс покинул проект после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на письмо продюсера.

«Давний исполнительный продюсер «60 минут» покидает программу — в понедельник он написал сотрудникам письмо, что он больше не может объективно руководить воскресным вечерним шоу из-за роста угроз и многомиллионного иска президента Трампа», — говорится в материале.

По словам Оуэнса, последние месяцы показали, что ему не позволят вести шоу так, как он им всегда руководил.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал интервью шоу «60 минут». В нем он заявил, что Трамп должен быть на стороне Киева, а также выступил против переговоров с Россией.

В этот же день Трамп призвал лишить лицензии американское шоу. Глава Белого дома назвал программу «бесчеловечной политической организацией». Что вывело Трампа из себя и о чем еще говорил Зеленский — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден внезапно выступил с жесткой критикой администрации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами