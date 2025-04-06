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Более 6 тыс. жителей Курской области попали в пункты временного размещения

ТАСС: более 6,3 тыс. жителей Курской области размещены в ПВР региона
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Илья Питалев/РИА Новости

Более 6,3 тыс. жителей Курской области, в том числе 1,2 тыс. детей, попали в пункты временного размещения (ПВР) с начала вторжения Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

По данным правительства, общая вместимость всех 89 развернутых в регионе ПВР — более 13 тыс. человек. В пресс-службе добавили, что в 121 населенном пункте региона действует запрет на въезд и передвижение гражданских, большинство из них — 79 населенных пунктов — находится в Суджанском районе.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн отреагировал на сообщения о жестоком обращении с детьми в Железногорске.

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