10 взрывов, боеприпас упал на дом, людей эвакуируют. Что происходит во Владимирской области

Во Владимирской области сдетонировали боеприпасы на складе воинской части в Киржачском районе. Один из них попал в жилой дом в СНТ «Вязьма». Жителей семи ближайших населенных пунктов эвакуируют. По данным Telegram-каналов, взрывы были видны из подмосковного Электрогорска.

Во Владимирской области неподалеку от города Киржач произошел взрыв на складе боеприпасов. Минобороны РФ официально сообщило, что боеприпасы сдетонировали в результате возгорания. Введен режим ЧС.

«22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — говорится в сообщении МО РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве сообщили, что причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области : Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки сообщает МЧС.

«В городе Киржаче на базе 5 школ и 2 домов культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан. По указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей», — сообщили в ведомстве.

Боеприпас попал в жилой дом в СНТ «Вязьма» во Владимирской области,

«В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — сообщил ТАСС председатель товарищества Александр Мельников.

Другой снаряд сдетонировал на дороге в сторону СНТ, пострадавших также нет. Продолжается организованная эвакуация, добавил Мельников. Он отметил, что люди предупреждены, паники нет. Однако Telegram-канал 112 со ссылкой на источник сообщил, что в результате взрывов пострадали три человека . Официального подтверждения этой информации пока нет.

Зону перекрытия дорог расширили во Владимирской области. Проезд там закрыт до особого распоряжения. Ограничение начинается у деревни Аленино и тянется около 20 км. Также закрыт участок от выезда из Киржача до населенного пункта Дубки. Из зоны поражения вывезено уже более 2 тыс. человек . Глава Киржачского района Елена Карпова сообщила, что для исследования ситуации с воздуха комиссия по ЧС решила использовать квадрокоптеры.

Телеграм-канал Baza утверждает, что всего произошло не менее 10-11 взрывов. По данным «Осторожно, новости», взрывы настолько мощные, что их видно в Кольчугино (40 км от Барсово) и подмосковном Электрогорске (38 км).

По поручению Министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А. М. Булыги. По итогам разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Эвакуация населения

В поселке Барсово Киржачского района Владимирской области началась эвакуация. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» в школах организовали пункты временного размещения.

Глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о происшествии, уточнив, что на месте уже работают оперативные службы. Он добавил, что подробности появятся позже и призвал журналистов, блогеров и граждан не распространять неподтвержденные сведения до публикации официальной информации. Губернатор также напомнил, что за нарушение запрета на распространение данных в условиях ЧС предусмотрены штрафы .

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По данным «Осторожно, новости», на въезде в Киржач со стороны Москвы временно ограничили движение транспорта. В региональном управлении МЧС подтвердили наличие военного объекта в районе инцидента, но переадресовали все запросы в министерство обороны.