Глава Владимирской области сообщил о пострадавших после взрыва боеприпасов на складе

Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов во Владимирской области

В результате детонации на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, двоих пострадавших доставили в Киржачскую районную больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Еще одного человека доставили в Александровскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Четвертый пострадавший был осмотрен медиками и отправлен на амбулаторное лечение.

Чиновник также заявил о решении провести эвакуацию воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения (ПВР) было эвакуировано около 450 человек.

Вечером 22 апреля в министерстве обороны России сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В военном ведомстве также заявили, что причиной пожара, по предварительной информации, стало нарушение требований безопасности.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар на складе.