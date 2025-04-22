Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супругу губернатора Челябинской области представили как первую леди региона

Жену губернатора Челябинской области Текслер представили как первую леди региона
close
Телеграм-канал «Челябинск. Главное»

Ирину Текслер, жену губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая поучаствовала в заседании гордумы, представили как первую леди региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — сказал председатель городской думы Сергей Буяков, слова которого приводит агентство.

Как заявили агентству в городской думе, их протокольная служба предоставляет информацию о статусе официальных лиц.

Обычно формулировку «первая леди» используют в отношении жен глав государств. Данный термин ранее не применялся в отношении жен руководителей регионов России, отмечает РИА Новости.

8 апреля сообщалось, что бывшие супруги из Челябинской области лишились должностей главы Огневского сельского поселения Каслинского района и председателя местного совета депутатов.

Ранее экс-чиновника Чувашии, оттаскавшего за волосы жену, оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами