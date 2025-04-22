Супругу губернатора Челябинской области представили как первую леди региона

Ирину Текслер, жену губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая поучаствовала в заседании гордумы, представили как первую леди региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«В работе заседания думы принимают участие: глава города Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — сказал председатель городской думы Сергей Буяков, слова которого приводит агентство.

Как заявили агентству в городской думе, их протокольная служба предоставляет информацию о статусе официальных лиц.

Обычно формулировку «первая леди» используют в отношении жен глав государств. Данный термин ранее не применялся в отношении жен руководителей регионов России, отмечает РИА Новости.

8 апреля сообщалось, что бывшие супруги из Челябинской области лишились должностей главы Огневского сельского поселения Каслинского района и председателя местного совета депутатов.

Ранее экс-чиновника Чувашии, оттаскавшего за волосы жену, оштрафовали на 6 тысяч рублей.