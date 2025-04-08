Чиновник Челябинской области лишился должности из-за брака с депутатом

Глава поселения и уральский депутат оказались экс-супругами и потеряли работу

Бывшие супруги из Челябинской области лишились должностей главы поселения и спикера совета депутатов, сообщили в прокуратуре региона.

О том, что глава Огневского сельского поселения Каслинского района был женат на председателе местного совета депутатов, стало известно после прокурорской проверки. Экс-супруги знали о возможности возникновения конфликта интересов, однако решили о своем браке не сообщать.

Тогда прокурор Каслей обратился в суд с требованием о прекращении полномочий бывших мужа, занимавшего должность главы поселения, и жены-парламентария. Суд согласился с исковыми требованиями прокурора.

Чиновник и депутат пытались обжаловать это решение, но в итоге вынужденно сложили полномочия.

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