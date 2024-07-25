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Оттаскавший жену за волосы экс-чиновник Чувашии получил штраф 6 тыс. рублей

Экс-чиновника Чувашии, оттаскавшего за волосы жену, оштрафовали на 6 тысяч рублей

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NewsOboz/VK

Экс-помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров получил штраф в размере 6 тыс. рублей за то, что оттаскал жену за волосы и затащил ее в автомобиль. Об этом сообщили РИА Новости в судебном участке №3 Ленинского района Чебоксар.

«Штраф в сумме 6 тысяч», — заявила собеседница агентства

До этого в сети появилось видео, на котором водитель Land Cruiser избивает девушку, сидящую на обочине дороги, а потом затаскивает ее в машину за волосы, садится за руль и уезжает. Позже СМИ сообщили, что нападавшего зовут Маркел Егоров и работает он помощником депутата Госсовета республики. Также стало известно, что от агрессии мужчины пострадала его супруга.

Депутат от фракции ЛДПР в республиканском парламенте Константин Степанов заявил, что решил лишить Егорова общественного статуса немедленно, не дожидаясь заявления от потерпевшей и назначения виновному наказания за содеянное. На сайте госсовета республики указано, что полномочия мужчины прекращены 10 апреля.

Ранее стали известны результаты медосвидетельствования байкера, врезавшегося в МотоТаню.

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