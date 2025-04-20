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Четверо подростков издевались над девочкой в Нефтеюганске

Четверо подростков приставали к девочке у ТЦ в Нефтеюганске
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Telegram-канал «Это Юганск, детка!»»

В Нефтеюганске мальчики издевались над сверстницей и попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Это Юганск, детка».

По словам свидетелей инцидента, все произошло вечером 18 апреля возле ТРЦ «Рандеву» на окраине города. Четверо подростков стали приставать к жертве, еще находясь в торговом центре. Они преследовали девочку, толкали и хватали ее за руки, прижимали к стене, ставили подножки.

Издевательства продолжились на улице, однако взрослые на такое поведение детей не реагировали. В итоге в ситуацию вмешались такие же девочки-подростки, которые также записали происходящее на видео.

Ранее в Москве школьники избили одноклассницу и заставили ее на коленях извиняться за кражу.

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