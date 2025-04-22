Движение на серой ветке московского метро ограничили

На Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии московского метро временно прекращено движение поездов от станции «Серпуховская» до станции «Южная». Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в Дептрансе.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой линиями метро, МЦК и наземным транспортом», — говорится в сообщении.

К 19:25 движение на ветке было восстановлено, его стали вводить в график, отмечали в департаменте.

До этого, в марте, на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) произошло задымление платформы и пространства вестибюля.

В том же месяце на Замоскворецкой линии метро Москвы приостанавливалось движение от станции «Сокол» до станции «Новокузнецкая». На железнодорожные пути тогда упал человек. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее в Москве эвакуировали пассажиров поезда на станции метро «Текстильщики».