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Экономист объяснил, когда проявится эффект от запрета Китая на Boeing

Экономист Борисов: эффект от запрета Китая на Boeing проявится спустя годы
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Максим Блинов/РИА Новости

Китай может столкнуться с проблемами при обслуживании самолетов из-за отказа от услуг американской компании Boeing. Об этом РИА Новости заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Эксперт отметил, что оперативно заменить самолеты Boeing не удастся, так как с момента переговоров до поставок проходят порядка двух лет.

«Конечно, производитель может поставить самолет и раньше, но о массовом выпуске в этом случае речи не идет. К примеру, заказав 200 воздушных судов, компания будет получать их постепенно в течение нескольких лет», — пояснил экономист.

При этом отмечается, что в ближайший год отрицательных эффектов для Китая не будет, а вот США столкнутся с проблемами уже через шесть месяцев.

О том, что китайские авиакомпании поставили на паузу прием американских самолетов Boeing из-за взаимных импортных тарифов США, стало известно 21 апреля.

По данным источников «Дии цайцзин», один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании.

Ранее сообщалось, что Китай предложил Японии вместе противостоять тарифам США.

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