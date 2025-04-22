В одном из районов Владимирской области ввели режим ЧС после взрыва

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Киржачском районе Владимирской области после взрыва. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), пишет ТАСС.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области», — отмечается в сообщении.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Отмечается, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

Позже губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв, но никаких подробностей не раскрыл. По его словам, «на месте работают ответственные службы». Более подробная информация появится позже, пообещал он. Также глава региона призвал СМИ, блогеров и местных жителей в целях безопасности не распространять какие бы то ни было сведения о ЧП до публикации подтвержденных официальных данных. «За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — отметил Авдеев.

Ранее в российском городе ввели режим ЧС из-за ландшафтного пожара.