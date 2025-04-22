Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из районов Владимирской области ввели режим ЧС после взрыва

РСЧС: в Киржачском районе Владимирской области объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Киржачском районе Владимирской области после взрыва. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), пишет ТАСС.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области», — отмечается в сообщении.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Отмечается, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

Позже губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв, но никаких подробностей не раскрыл. По его словам, «на месте работают ответственные службы». Более подробная информация появится позже, пообещал он. Также глава региона призвал СМИ, блогеров и местных жителей в целях безопасности не распространять какие бы то ни было сведения о ЧП до публикации подтвержденных официальных данных. «За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — отметил Авдеев.

Ранее в российском городе ввели режим ЧС из-за ландшафтного пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами