В Госдуме напомнили о порядке выплат россиянам перед майскими праздниками

Некоторым российским пенсионерам майские выплаты переведут раньше обычного из-за праздников. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб, передает Дума ТВ.

По ее словам, это относится к тем, кто получает пенсию через банк в период с 1 по 5 мая. Она уточнила, что это затронет пенсионеров, получателей социальных выплат и заработных плат. Выплаты им переведут в последний рабочий день перед нерабочими.

«Те, кто получают выплаты 8-9 мая, к примеру, они получат уже в период вот между 1 и 9 мая. Но в любом случае, если выплата придется на выходной или праздничный день, она будет произведена ранее», — отметила Бессараб.

До этого Светлана Бессараб говорила, что пенсии военных и бывших служащих силовых структур повысят с 1 октября. Она напомнила, что индексация пенсий в России проходит в несколько этапов. Бессараб уточнила, что пенсии этих категорий граждан будут проиндексированы на 4,5%. Однако размер выплат может быть пересмотрен ближе к октябрю, заявила депутат.

Ранее Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий.