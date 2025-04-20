В Госдуме рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 октября

Пенсии военных и бывших служащих силовых структур повысят с 1 октября. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Она напомнила, что индексация пенсий в России проходит в несколько этапов. С 1 января повысили страховые выплаты, с 1 апреля — увеличены социальные.

«А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — отметила парламентарий.

Бессараб уточнила, что пенсии этих категорий граждан будут проиндексированы на 4,5%. Однако размер выплат может быть пересмотрен ближе к октябрю, заявила депутат.

В конце марта председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года. Он отметил, что с 1 февраля следующего года увеличат выплаты согласно инфляции, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Ранее в Соцфонде раскрыли условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей.