Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Счетная палата раскритиковала «Почту России» за нарушение сроков доставки пенсий

«Известия»: Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Счетная палата подвергла критике «Почту России» за нарушение сроков доставки пенсий, установленных Социальным фондом РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет контрольного органа.

«В 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что законодательство обязывает «Почту России» доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.

По мнению контрольного органа, необходимо внести правки в законодательство, чтобы пенсионеры получали денежную компенсацию за несвоевременную выплату пособий.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что «Почта России» привлекает заемные средства без проведения соответствующей экономической оценки, неэффективно использует выделенные из бюджета средства на модернизацию отделений, а также не использует порядка 2 тысяч имущественных объектов для извлечения прибыли.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами