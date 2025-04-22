Счетная палата раскритиковала «Почту России» за нарушение сроков доставки пенсий

Счетная палата подвергла критике «Почту России» за нарушение сроков доставки пенсий, установленных Социальным фондом РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет контрольного органа.

«В 2024 году доставку пенсии задерживали 52 раза на один-два дня», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что законодательство обязывает «Почту России» доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда.

По мнению контрольного органа, необходимо внести правки в законодательство, чтобы пенсионеры получали денежную компенсацию за несвоевременную выплату пособий.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что «Почта России» привлекает заемные средства без проведения соответствующей экономической оценки, неэффективно использует выделенные из бюджета средства на модернизацию отделений, а также не использует порядка 2 тысяч имущественных объектов для извлечения прибыли.

Новость дополняется.