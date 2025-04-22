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Мужчина упал в ремонтную яму в Новосибирске и получил травмы

В Новосибирске спасли мужчину, упавшего в ремонтную яму
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Cпасатели МАСС

В Новосибирске спасли мужчину, который упал в ремонтную яму. Об этом сообщают городские спасатели.

Инцидент произошел на Мясниковой улице. Мужчина 1991 года рождения упал в ремонтную яму и получил травмы. Несмотря на повреждения, ему удалось самостоятельно выбраться оттуда.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уложили мужчину на эвакуационный щит, а затем транспортировали его до машины скорой помощи. Подробной информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого россиянин провалился в пятиметровую яму, возвращаясь со своего юбилея. В темноте он не заметил раскопки, а ограждения со стороны тротуара не было. Его спас прохожий, который услышал, как пострадавший зовет на помощь. Молодой человек вызвал на место бригаду скорой помощи.

Ранее в Самаре школьница провалилась в трехметровый колодец.

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