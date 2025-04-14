Россиянин провалился в пятиметровую яму и едва не утонул, возвращаясь со своего юбилея

В Липецке мужчина внезапно упал в пятиметровую яму, возвращаясь со своего юбилея

В Липецке 60-й день рождения едва не закончился трагедией для местного жителя — он возвращался домой с юбилея и внезапно провалился в пятиметровую яму, заполненную водой, цементом и строительным мусором. Об инциденте рассказала глава областного минздрава Анна Маркова в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 апреля в центре города, у остановки «улица Шкатова».

«Липчанин шел с собственного юбилея и в темноте не заметил раскопки. Ограждения со стороны тротуара не было. Мужчине при падении удалось ухватиться за сетку. Так он, наполовину в воде, провисел 40 минут», — поделилась Маркова.

Мужчину спас молодой мужчина, который проходил мимо и услышал, что кто-то зовет на помощь. Поняв, что пожилой человек попал в беду, он вызвал скорую. Медики вместе с прохожим достали из ямы липчанина.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее нижегородец мужчина сократил путь по газону и провалился на глубину 10 метров.