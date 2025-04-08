Стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае

RT: на майские праздники интерес к Абхазии у россиян вырос в 4 раза

В этом году на майские праздники многие россияне планируют поехать в Абхазию – на это направление жители оформили в четыре раза больше заказов, чем годом ранее. Также в четыре раза популярнее стал Катар, передает RT со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Эксперты отмечают, что за последние годы узнаваемость Катара среди россиян растет, чему во многом способствуют доступные прямые рейсы, невысокие цены и развитие туристической инфраструктуры.

Также большей популярностью у российских туристов стал пользоваться отдых в ОАЭ, Египте, Индии и на Шри-Ланке – число заказов на май на эти направления выросло вдвое. Кроме того, рост интереса среди российских путешественников продемонстрировали Греция (доля выросла на 80%), Венгрия (+60%), Испания (+27%), Австрия (+20%) и Италия (+10%).

Среди других востребованных у россиян зарубежных направлений в лидерах оказались Армения (+65%), Вьетнам (+43%), Сингапур (+33%) и Китай (+21%).

Напомним, с 1 мая между Россией и Абхазией стартует авиасообщение – рейсы будут выполняться в аэропорт Сухума. Также с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии. Время в пути составит чуть больше трех часов, стоимость – 360 рублей.

Ранее стало известно о резком падении интереса россиян к Турции.