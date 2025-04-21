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Названо последствие для курортов Анапы, если местные пляжи не откроют

АТОР: Анапа может потерять более 70% туристов, если пляжи не откроют летом
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WR studio/Shutterstock

Большинство туристов, которые еще не купили туры на лето, но планируют это сделать, отказываются от отдыха в Анапе из-за закрытых пляжей, пишет пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Согласно результатам опроса, который АТОР провела в своем Telegram-канале, 72% респондентов назвали Анапу неинтересной как направление для отдыха, если там нет возможности купаться в море.

Как заявляли 18 апреля в Роспотребнадзоре, пляжи в Анапе и Темрюкском районе на данный момент непригодны для отдыха летом. На этой фоне местные власти намерены привлекать туристов в регион другими развлечениями, например, бассейнами и винными турами, отметили в АТОР.

По словам вице-губернатор Краснодарского края Александра Руппеля, в этом сезоне основное направление отдыха в регионе — это отели с бассейнами и системой «все включено», санатории и SPA. Также, анонсировал он, с 17 по 25 мая пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград».

На этой неделе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman представил результаты исследования, согласно которым большинство — 75% — опрошенных россиян собираются экономить на майских праздниках. Не будут этого делать 6%. Остальные 19% затруднились с ответом.

Ранее стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае.

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