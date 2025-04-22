Подростков, отправивших сверстника в реанимацию из-за внешности, задержали в Москве

В Москве задержали двоих подростков, подозреваемых в жестоком избиении сверстника из-за внешности. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих школьников 2009 года рождения. В настоящий момент с ними проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Также стражи порядка допрашивают педагогический состав школы, где все случилось, и других свидетелей. Для установления тяжести травм, которые были нанесены подростку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел в школе №2120. Восьмиклассники жестоко избили подростка из-за того, что он якобы выглядит как неформал. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Его поместили в реанимацию.

Ранее подросток избил мужчину в автобусе после замечания в свой адрес.