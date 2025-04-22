Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила продукты, которые вернут силы весной

Врач Денисенко посоветовала весной употреблять морепродукты
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы вернуть себе силы и не пасть жертвой авитаминоза весной, стоит пересмотреть питание. Такой совет в беседе с kp.ru дала диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, в рацион стоит добавить больше овощей и зелени темных оттенков, поскольку в них масса витаминов и важнейших микроэлементов.

«Весной я особенно рекомендую налегать на морепродукты. Дары моря — это полноценный белок, основной материал для строительства клеток. А еще йод, Омега-3 кислоты, снижающие уровень артериального давления и предотвращающие образование тромбов», — отметила врач.

Она также порекомендовала употреблять больше зеленого лука и пророщенных злаков, содержащих витамины A, E и группы B.

Заслуженный врач России Александр Мясников до этого говорил, что сдавать анализы при весенней хандре и упадке сил не стоит, так как реальный уровень витаминов и микроэлементов анализ крови не покажет. Дело в том, что эти вещества в основном находятся в «депо печени».

Ранее россиянам посоветовали блюда из суперфудов, которые будут актуальны весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами