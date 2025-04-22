Врач перечислила продукты, которые вернут силы весной

Чтобы вернуть себе силы и не пасть жертвой авитаминоза весной, стоит пересмотреть питание. Такой совет в беседе с kp.ru дала диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, в рацион стоит добавить больше овощей и зелени темных оттенков, поскольку в них масса витаминов и важнейших микроэлементов.

«Весной я особенно рекомендую налегать на морепродукты. Дары моря — это полноценный белок, основной материал для строительства клеток. А еще йод, Омега-3 кислоты, снижающие уровень артериального давления и предотвращающие образование тромбов», — отметила врач.

Она также порекомендовала употреблять больше зеленого лука и пророщенных злаков, содержащих витамины A, E и группы B.

Заслуженный врач России Александр Мясников до этого говорил, что сдавать анализы при весенней хандре и упадке сил не стоит, так как реальный уровень витаминов и микроэлементов анализ крови не покажет. Дело в том, что эти вещества в основном находятся в «депо печени».

Ранее россиянам посоветовали блюда из суперфудов, которые будут актуальны весной.