Следователи установили расстреливавшего деревенские дома бойца ВСУ

Представители Следственного комитета установили личность украинского солдата, обстрелявшего жилые дома в деревне Спальное Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергея Сафронова», — заявила она.

По словам представителя СК, солдата подозревают в умышленной ликвидации чужого имущества. Петренко отметила, что в ходе расследования было установлено, что Сафронов систематически обстреливал жилые постройки в деревне Спальное.

В результате преступных действий на территории деревни были повреждены гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома. Сафронов также проходит по другому уголовному делу о террористическом акте. Мужчину задержали российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения.

До этого Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 16 до 17 лет двух наводчиков-операторов и двух водителей 92-й штурмовой бригады ВСУ Игоря Волкова, Евгения Дудко, Виталия Красика и Александра Образцова за вторжение в Курскую область.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.