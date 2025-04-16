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Суд вынес приговор украинским военным за вторжение в Курскую область

Прокуратура: суд дал по 16 и 17 лет военным ВСУ за вторжение в Курскую область
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Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 16 до 17 лет двух наводчиков-операторов и двух водителей 92-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Волкова, Евгения Дудко, Виталия Красика и Александра Образцова за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России, передает ТАСС.

Как установил суд, в августе прошлого года Волков, Дудко, Красик и Образцов на четырех бронетранспортерах БТР-4Е «Буцефал»‎ совместно с другими служащими ВСУ вторглись на территорию Суджанского района Курской области и проследовали в сторону деревни Гирьи Беловского района. Примерно через сутки они были задержаны российскими военнослужащими.

Фигурантов признали виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

В начале апреля четверо солдат ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область. Военных признали виновными по статье о совершении теракта. В октябре они вторглись в Курскую область, где оборудовали огневые позиции. Военные запугивали местных жителей и запрещали им эвакуироваться.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.

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