«Сейчас очень выгодно»: россиянам посоветовали поспешить с покупкой электроники

В апреле в России снизились цены на электронику – покупка гаджетов сейчас требует меньше затрат, чем раньше. Это связано с особенностями рыночных процессов, включая укрепление рубля, сообщила RT экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.

По словам специалиста, на фоне роста российской нацвалюты импортеры начали заказывать технику уже по новому курсу, что сподвигнет их как можно скорее ее продать закупленные в прошлом году устройства. На этом фоне склады начали массово освобождать, распродавая ноутбуки, смартфоны, наушники и прочую электронику с существенными скидками, объяснила экономист. Этот шаг она назвала не столько актом щедрости, сколько необходимой мерой.

«Закупка по завышенному курсу оставила товар в сегменте с заниженным спросом, ведь одновременно с удешевлением рубля выросла ключевая ставка, — пояснила Анисимова. — Люди стали беречь деньги, реже покупать в кредит, а значит — покупки отложили. Возник дисбаланс: техника есть, желающих мало. Особенно сильно просели в цене ноутбуки, достигнув снижения до 20%».

Сейчас технику наиболее выгодно покупать, причем наблюдаемая на рынке ситуация никак не связана с маркетингом – это просто следствие конкретных экономических процессов. Продавцы стремятся освободить пространство для закупки новых партий. Если не решится на покупку устройства сейчас, то высок риск того, что цены снова вырастут, а курс вернется к прежним показателям.

«Так что, если техника нужна — лучше брать сейчас», — посоветовала экономист.

До этого глава АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева призвала ограничить импорт иностранной электроники в РФ. По ее словам, подобная мера поможет повысить продажи российских ноутбуков, смартфонов и планшетов. Она предложила ввести утильсбор по аналогии с тем, что действует для автопроизводителей, либо субсидировать продажу российских устройств. По оценке АНО ВТ, бюджет РФ не дополучает порядка 12 млрд рублей в год из-за низких продаж техники российского производства.

Ранее стало известно, что производителям российской электроники перестанут выдавать субсидии.