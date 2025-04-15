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Производителям российской электроники перестанут выдавать субсидии

«Ведомости»: Минпромторг перестанет выдавать субсидии производителям электроники
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли РФ прекратит выдавать субсидии производителям и разработчикам электронно-компонентной базы (ЭКБ). Вместо этого им предлагают перейти на механизм льготного кредитования, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники» (подконтрольно Минпромторгу), направленное представителям компаний.

Согласно документу, разработчики промышленной инфраструктуры также смогут получить займы, обратившись в Фонд развития промышленности (ФРП). Финансирование разработки ЭКБ будет передано Российскому научному фонду (РНФ), фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ, известен как «фонд Бортника»).

ФГБУ попросило компании из списка рассылки подтвердить, что они готовы к изменению порядка финансирования. Новые правила предоставления поддержки определят во втором полугодии, сейчас вырабатываются конкретные моменты.

Представитель Минпромторга заявил, что пересмотр финансирования отрасли осуществляется для совершенствования предоставляемых мер поддержки и дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции.

10 апреля сообщалось, что Минэкономразвития России продолжит оказывать субсидии бизнесу на выход на рынок ценных бумаг — первый отбор компаний-участников состоится летом 2025 года. Поддержка будет предоставляться в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее сообщалось, что российский аналог Starlink будет построен на отечественной электронике.

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