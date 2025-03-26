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В России призвали остановить поток импортных ноутбуков и смартфонов

Глава АНО ВТ Легостаева призвала ограничить импорт иностранной электроники в РФ
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева в ходе совещания в Совете Федерации призвала ограничить импорт иностранной электроники в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам Легостаевой, подобная мера поможет повысить продажи российских ноутбуков, смартфонов и планшетов. Она предложила ввести утильсбор по аналогии с тем, что действует для автопроизводителей, либо субсидировать продажу российских устройств.

Она также предложила ограничить параллельный импорт для брендов, которые не импортируются в Россию официально. Предполагается, что данные меры будут введены сроком на три года.

По оценке АНО ВТ, бюджет РФ не дополучает порядка 12 млрд рублей в год из-за низких продаж техники российского производства.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что российский рынок электроники столкнулся с проблемой затоваривания складов из-за снижения потребительского спроса и недоступности кредитных средств, вызванной высокой ключевой ставкой Центробанка.

Ранее были названы самые мощные смартфоны 2025 года.

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