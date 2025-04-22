Российские врачи спасли любителя шашлыка, который не справился с большим куском

Врачи городской клинической больницы №25 в Новосибирске спасли мужчину с крупным куском шашлыка в пищеводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам эндоскописта Максима Цикаленко, пациент обратился с жалобой на затруднение с прохождением воды и пищи. Во время обследования в его пищеводе нашли цельный кусок шашлыка размером три на полтора сантиметра. Медики извлекли инородный предмет.

По словам доктора, куски мяса, как правило, застревают у людей с нарушенной функцией жевания.

До этого в Татарстане врачи спасли женщину с косточкой урюка в пищеводе. КТ показало, что косточка практически закрыла просвет пищевода. Достать инородное тело через рот было невозможно. Торакальные хирурги разрезали шею, пищевод и аккуратно извлекли косточку.

Ранее в Башкирии врачи спасли мужчину, проглотившего абрикос целиком.