Россиянин проглотил абрикос целиком и поплатился

В Башкирии местный житель оказался на операционном столе после того, как не стал разжевывать абрикос и проглотил его целиком. Об этом рассказал хирург Центральной городской больницы Сибая Айдар Гумеров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам доктора, в больницу пациент поступил с сильными болями в животе, жалобами на рвоту. Предварительный диагноз «острая кишечная непроходимость» подтвердился во время повторной диагностики. Пациент в беседе с медиками признался, что был на застолье в гостях, после которого ему поплохело.

Консервативная терапия пациенту не помогла, и тогда врачи провели мужчине операцию с целью уточнения диагноза. К своему удивлению медики обнаружили в тонком кишечнике мужчины целый абрикос.

Как отметил Гумеров, после вмешательства у врачей осталось много вопросов, ответы на которые они так и не получили. Пациент сейчас чувствует себя хорошо и пока находится в стационаре.

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