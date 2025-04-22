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Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге

Синоптик Колесов: к концу недели в Петербурге пройдет мокрый снег
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге в конце недели ожидается мокрый снег. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, во вторник, 22 апреля, в городе установилась солнечная погода, дневная температура воздуха будет доходить до +12°C. При этом в среду, 23 апреля, в Петербурге из-за циклона ожидаются осадки. Температура днем составит +10°C.

Ночью 24 апреля в городе ожидается холодный ветер, возможен мокрый снег. Он также ожидается и в пятницу, 25 апреля, добавил синоптик.

«Прогнозируется, что мокрый снег будет идти до воскресенья, и дневная температура составит около +7°C, что позволит снегу быстро таять. Однако ночью, как отметил синоптик, температура может опуститься ниже нуля», — добавили в сообщении.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что в четверг, 24 апреля, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до +16…+21°C, в пятницу — до +17…+19°C. По ее словам, погода в эти дни будет дождливой и облачной. При этом к выходным, 26 и 27 апреля, столбики термометров днем опустятся до +10°C, ночью — до +2°C, что на два-три градуса холоднее климатических норм.

Ранее синоптик назвал апрель в Центральной России «сумасшедшим».

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