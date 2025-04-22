Синоптик назвал апрель в Центральной России сумасшедшим

Вильфанд: апрель в Центральной России стал сумасшедшим и уникальным из-за погоды

Сумасшедший апрель в Центральной России стал уникальным. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», — сказал он.

Накануне синоптик предупреждал, что в российской столице со вторника, 22 апреля, начнет портиться погода. С этого дня, по прогнозам специалиста «Фобоса», ожидаются грозовые дожди, температура воздуха начнет медленно снижаться.

Cамым ненастным днем станет суббота, 26 апреля — на столицу обрушатся аномальные ливни, возможен даже мокрый снег, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10°C, а вечером опустится до 0…+5°C.

Ранее москвичам рассказали о резком похолодании с четверга.