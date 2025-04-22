Российский ученый пропал во время экспедиции по Каспию

Руководитель отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал во время экспедиции по Каспийскому морю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ.

Известно, что 76-летний ученый пропал во время экспедиции на необитаемый песчаный остров Укатный. Его ищут с 19 апреля.

В ФСБ добавили, что для поисков специалисты задействовали пограничный корабль и два катера.

До этого сообщалось, что в Пермском крае пропали подростки. Мама одного из них рассказала, что они заблудились в лесу, убегая от сотрудников МВД. Молодые люди катались на мопеде, испугались полиции и уехали по полям. Когда в транспортном средстве закончился бензин, они пошли пешком. С того момента подростки не выходили на связь.

Летом прошлого года в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью. Дети, самому младшему из которых шесть лет, взяли с собой рюкзак. Они и до этого уходили из дома, но позже вернулись самостоятельно.

Ранее в Екатеринбурге девушка пропала после пробного ЕГЭ.