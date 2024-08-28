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В Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью

В Якутии ищут трех подростков, сбежавших из приемной семьи

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Shutterstock

В Оленекском районе Якутии спасатели и полиция ищут трех братьев, которые сбежали из дома приемных родителей ночью. Об этом сообщает республиканская служба спасения.

В якутском селе Эйик пропали трое детей, исчезновение сыновей обнаружил их приемный отец, который в пять утра заметил, что они сбежали из дома. Дети, самому младшему из которых шесть лет, взяли с собой рюкзак.

По словам отца пропавших, братья уже уходили из дома летом, но смогли вернуться домой самостоятельно. В настоящее время поиски ведутся силами сельчан и полиции, задействованы также два квадрокоптера. К вылету готовится Нюрбинский поисково-спасательный отряд Службы спасения Якутии.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в поезде нашли уральского подростка, сбежавшего из дома. 15-летний школьник из Свердловской области сбежал из дома и поехал на море. В качестве транспорта молодой человек выбрал поезд. Ему удалось сесть в состав, следующий из Екатеринбурга в Краснодарский край. На станции «Шахтная» в ходе патрулирования вагонов поезда сотрудники полиции обнаружили беглеца. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области.

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