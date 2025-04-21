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Пропавшие в Пермском крае подростки заблудились в лесу, убегая от сотрудников МВД

59.RU: пермские подростки заблудились в лесу, когда убегали от полиции
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Pexels

Пропавшие в Пермском крае подростки заблудились в лесу, убегая от сотрудников МВД. Об этом мама одного из пропавших рассказала местному порталу 59.RU.

Женщина рассказала, что ее сын был на даче в селе Кулики и решил прокатиться на мопеде вместе со своим местным другом. Они уехали в сторону Киприно.

По пути, по словам женщины, подростки испугались полиции и уехали в сторону деревни Егорово, к полям. По лесу они проехали три километра, и у них закончился бензин — мопед бросили и пошли пешком.

Портал пишет, что один из мальчиков несколько раз звонил маме, а также один раз ему удалось дозвониться брату. Но домой юноши так и не вернулись.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщал, что поисками подростков занимается Краевая служба спасения, сотрудники МВД, специалисты МЧС, кинолог, волонтеры и охотники. Также в поисках используют четыре квадрокоптера.

Глава региона также отметил, что на данный момент идут попытки запеленговать телефон потерявшихся детей.

Летом прошлого года в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью. Дети, самому младшему из которых шесть лет, взяли с собой рюкзак. Они и до этого уходили из дома, но позже вернулись самостоятельно.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области.

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