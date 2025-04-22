Москвичку отправили в СИЗО за татуировку с именем бывшего и символикой «Азова» на руке

Жительницу Москвы отправили в СИЗО за татуировку с именем бывшего и символикой батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на руке. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

Как пишет канал, первый раз Светлану Кудряшову привлекли за татуировку в 2022 году. Тогда она получила 10 суток за «демонстрацию нацистской символики». Летом следующего года фото женщины опубликовал блогер Владислав Поздняков. Уточняется, что москвичку сфотографировали в электричке, когда она спала.

«‎Тогда же на Светлану завели уголовное дело, но оставили на свободе. В мае 2024 года женщину снова задержали полицейские — якобы из-за конфликта в подъезде. На нее снова составили протокол за демонстрацию запрещенной символики на своем теле», — говорится в посте.

В суде Кудряшова рассказала, что татуировку сделала в знак любви к бывшему, который служил в батальоне. Она также уточнила, что тату на ее теле он сделал сам.

Тогда Светлану арестовали на 10 суток, но тату сводить не заставили. Снова москвичку задержали уже в апреле 2025 года. Как стало известно каналу, женщину отправили в СИЗО по возбужденному еще в 2023 году уголовному делу о публичной демонстрации экстремистской символики.

В начале марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». По его словам, среди осужденных 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Ранее суд в ДНР приговорил бойцов батальона «Азов» к длительным срокам лишения свободы.