В ДНР вынесли приговор бойцам батальона «Азов»

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор трем военнослужащим батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК РФ, приговорил Сергея Будыкова, Андрея Токаря и Германа Матюшина к лишению свободы на длительные сроки с отбыванием в колонии строгого режима. Все трое признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также умышленном уничтожении чужого имущества.

Следователи установили, что с 17 по 25 марта 2022 года в Мариуполе военнослужащие «Азова» Будыков, Токарь и Матюшин, выполняя приказ, произвели более 40 выстрелов из гаубицы Д-30 калибра 122 мм по населенному пункту Старый Крым в ДНР, где находились мирные жители. В результате были повреждены жилые дома и инфраструктура. Собственники жилых домов, а также другие мирные жители не пострадали, поскольку укрылись от обстрелов в безопасном месте.

В середине января СК РФ сообщил, что суд приговорил троих военнослужащих бригады «Азов» к 24,5 года лишения свободы.

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии.