Десять россиян выиграли 100 млн рублей в лотерею

Десять россиян выиграли по 10 млн рублей в пасхальном розыгрыше лотереи

Десять россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости.

«Десять участников лотереи <...> стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 млн рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что еще 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по миллиону рублей. Среди победителей-мультимиллионеров числятся жители Алтайского края, Мурманской, Новосибирской, Московской и Свердловской областей, Республики Северная Осетия, а также жители Приморского края.

Участники, выигравшие по миллиону рублей, — в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн-игроки.

До этого счастливчик, выигравший 1 миллиард рублей в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой. В пресс-службе компании отметили, что у победителя есть право не раскрывать свою личность, и организаторы пообещали поддержать любое решение гражданина.

Ранее сообщалось, что россияне скупают лотерейные билеты.