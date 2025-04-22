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Эксперт по этикету рассказала о пользе традиции угощать коллег в день рождения

Специалист Рогова: традиция угощать коллег в день рождения сплотит коллектив
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alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

Традиция угощать коллег в день рождения способствует сплочению коллектива, однако, она постепенно уходит в прошлое. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по этикету Алевтина Рогова.

По ее словам, в каждой компании дни рождения сотрудников отмечаются по-разному. Так, например, кто-то идет в кафе после работы, другие — поздравляют друг друга в обеденный перерыв.

«Если ты новичок в компании, то нужно спросить, как отмечаются у них дни рождения. Но, честно говоря, когда в компании знают, у кого день рождения, то это как-то сближает коллектив. Конечно, дело не в самом торте или конфетах. Дело в добрых словах и поздравлениях. Я вижу, что традиция уходит, но лучше ее оставить», — сказала Рогова.

Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого говорил, что любой подарок друзьям, близким или коллегам, будь то день рождения, новоселье, годовщина или корпоративное мероприятие, должен быть оригинальным и, главное, уместным. Кроме того, по его словам, следует учитывать интересы получателя.

Ранее ученые выяснили, нужно ли работникам знать размер зарплат коллег.

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